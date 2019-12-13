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Хет-трик Жоты принёс «Вулверхэмптону» крупную победу в матче с «Бешикташем»

Хет-трик Жоты принёс «Вулверхэмптону» крупную победу в матче с «Бешикташем»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Вулверхэмптон» разгромил «Бешикташ» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживала матч латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом. Ему ассистировали Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.

Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором забитого мяча стал Диогу Жота, которому ассистировал Педру Нету. Через несколько минут Жота увеличил преимущество английского клуба, сделав дубль. На 67-й минуте счёт до крупного довёл Леандер Дендокер с передачи Жоау Моутинью. Через минуту гол забил Жота, оформив хет-трик.

В другом матче группы К «Брага» на выезде обыграла братиславский «Слован» со счётом 4:2.

«Брага», набрав 14 очков, финишировала на первом месте в группе. «Вулверхэмптон» (13) вышел в плей-офф со 2-го места. «Слован» (4) и «Бешикташ» (3) завершили выступления в еврокубках.

Лига Европы. Группа K. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
Окончен
4 : 0
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Жота – 57'   2:0 Жота – 63'   3:0 Дендонкер – 67'   4:0 Жота – 68'
Лига Европы. Группа K. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
2 : 4
Брага
Брага, Португалия
1:0 Шпорар – 42'   1:1 Фонте – 44'   2:1 Рхасалла – 70'   2:2 Тринкан – 72'   2:3 Божиков – 75' (автогол)   2:4 Паулинью – 90+3'
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