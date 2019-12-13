Хет-трик Жоты принёс «Вулверхэмптону» крупную победу в матче с «Бешикташем»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Вулверхэмптон» разгромил «Бешикташ» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживала матч латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом. Ему ассистировали Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.

Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором забитого мяча стал Диогу Жота, которому ассистировал Педру Нету. Через несколько минут Жота увеличил преимущество английского клуба, сделав дубль. На 67-й минуте счёт до крупного довёл Леандер Дендокер с передачи Жоау Моутинью. Через минуту гол забил Жота, оформив хет-трик.

В другом матче группы К «Брага» на выезде обыграла братиславский «Слован» со счётом 4:2.

«Брага», набрав 14 очков, финишировала на первом месте в группе. «Вулверхэмптон» (13) вышел в плей-офф со 2-го места. «Слован» (4) и «Бешикташ» (3) завершили выступления в еврокубках.