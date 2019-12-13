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Тренер «Хетафе»: для нашего скромного клуба выход в плей-офф ЛЕ очень важен

Тренер «Хетафе»: для нашего скромного клуба выход в плей-офф ЛЕ очень важен
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас прокомментировал победу команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром» (3:0).

«Я рад за болельщиков, за футболистов, за президента и за весь клуб. Для нашего скромного клуба выход в следующий раунд очень важен. Мы снова творим историю. Выступали в сложнейшей группе с тремя командами без громкого имени, но при этом высокого уровня. Не важно, кто попадется на жеребьёвке. Любой соперник создаст нам большие сложности», — приводит слова Бордаласа пресс-служба УЕФА.

«Краснодар», набрав девять очков, финишировал на третьем месте в группе С и завершил выступления в еврокубках. В плей-офф вышли «Базель» (13) и «Хетафе» (12). «Трабзонспор» (1) завершил групповой этап на последнем, 4-м месте.

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