Самые грубые нарушения 16-го тура АПЛ. Видео
Предлагаем Вашему вниманию видеоподборку самых грубых фолов 16-го тура английской Премьер-лиги.
В тройку самых грубых нарушений вошли фолы: полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейры в матче с «Манчестер Сити» (2:1), нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха в игре с «Уотфордом» (0:0), а также защитника «Вест Хэм Юнайтед» Аарона Крессвела в матче с «Арсеналом» (1:3).
Видео доступно на «Чемпионате».
Лидером английской Премьер-Лиги после 16 туров является «Ливерпуль», который набрал 46 очков. Второе место занимает «Лестер Сити» (38), на третьем — «Манчестер Сити» (32). Полностью таблицу чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате». Также доступен полный календарь матчей Премьер-лиги.
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