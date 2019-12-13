Бывшая девушка футболиста «Ливерпуля» обвиняется в поддержке терроризма

Бывшая девушка полузащитника «Ливерпуля» Олувасейи Ожо и участница различных конкурсов красоты проходила обвиняемой в ливерпульском коронном суде по делу о финансовой поддержке терроризма, сообщает Sky News.
Амаани Нур признана виновной в пожертвовании организации 41 евро, которые могли быть использованы для террористических целей.
Нур утверждала, что отправила деньги, полагая, что они будут использованы для покупки продуктов питания для женщин и детей в Сирии.
Приговор будет оглашён 20 декабря. Пока девушка вышла на свободу под залог и сдачу своего паспорта.
В этом сезоне Ожо выступает на правах аренды за шотландский «Рейнджерс». На его счету 27 сыгранных матчей, в которых он отметился 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.
Ожо является воспитанником «Ливерпуля», за который успел провести 13 официальных матчей и забить 1 гол.
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