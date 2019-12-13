Пономарёв: в России нет футболистов европейского уровня, полное бесплодие

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от победы «армейцев» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом». Красно-синие обыграли соперника со счётом 1:0.

«Впечатления положительные, ребята молодцы, закончили на хорошей ноте. Старались, конечно, но не всё получалось. Хорошо сыграл Помазун, спас два момента. Мы много не забили: у Чалова великолепный нереализованный момент был. Во втором тайме такая же ситуация: могли забить, но не получилось. Игра очень интересная. То, что «армейцы» старались победить и победили, — это очень здорово. Гол Влашича решил исход матча, но мы могли сыграть лучше.

Что касается еврокубков, то нам там делать нечего. У нас нет футболистов европейского уровня. Я ни одну фамилию не могу назвать. В Европу можно не соваться даже. Давайте будем пока в нашем чемпионате играть, хотя и там смотреть, честно говоря, не на что. Это какое-то безобразие, полное бесплодие в футболе. Чтобы хоть как-то подняться до уровня европейского футбола, надо, во-первых, урезать зарплаты всех футболистов. Контракты у них сумасшедшие. Лучше пусть получают деньги за выигранные матчи, а не просто так, как это происходит сейчас. Вот тогда что-то сдвинет их с места. А то сидят они на зарплатах своих, ничего не делают, и плевать они хотели на всё. Контракты у них есть, они свою зарплату в любом случае получат. Никуда не денутся. Никто не хочет напрягаться, у всех всё есть, уже всё, что можно, купили себе. Берегут себя теперь. Думают лишь о том, как им подольше продержаться в таком халявном футболе, сидя на такой зарплате», — цитирует Пономарёва Sport24.

Напомним, впервые с сезона-2001/02 ни один российский клуб не вышел в плей-офф еврокубков.