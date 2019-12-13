«Арсенал» пропустил в 13 матчах подряд и повторил худшую серию клуба при Венгере

В матче 6-го тура группового этапа «Лиги Европы» со «Стандартом» лондонский «Арсенал» лишь в концовке вырвал ничью — 2:2. «Канониры» пропускают уже 13 матчей подряд, и это худшая серия клуба за последние 15 лет.



В последний раз «Арсенал» пропускал в 13 матчах подряд в 2004 году. Тогда главным тренером команды являлся Арсен Венгер. Сейчас командой руководит Фредди Юнгберг.

Стоит отметить, что уже 15 декабря «Арсеналу» предстоит встреча с «Манчестер Сити» в АПЛ.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на девятой строчке, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 24 очка. В последних 10 турах чемпионата «канониры» одержали всего две победы.