Юран: система «осень-весна» – бестолковщина, мы второй дивизион похерили

Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал непопадание российских клубов в плей-офф еврокубковых соревнований в этом сезоне.

«Припомнить такой же провал, который сейчас произошёл, я не могу. Это печально, что тут ещё скажешь. Мы весной остались без еврокубков. Тут много факторов влияют на такое развитие ситуации, но главный – переход на систему чемпионата «осень-весна». Мы ничего с ней не можем выиграть, даже в рамках группового этапа. Вспомните, на прошлой системе мы выиграли два еврокубка и Суперкубок, а потом перешли на новую систему, и что мы с неё имеем? Ничего. Также нужно отметить наш второй дивизион, который у нас в рамках новой системы вообще похерили. Откуда у нас будут появляться новые футболисты? Из-за всего этого в совокупности наш футбол потихоньку идёт ко дну.



При всём уважении к нашим клубам, но на это печально смотреть. Это ещё хорошо, что сборная в отборе к Евро-2020 отлично себя проявила, а если бы и она не тащила, уходили бы всё ниже и ниже. Пока кардинальных изменений в российском футболе не будет, так и будем идти ко дну. У нас много разговаривают, но нужно делать, а начинать с регионов. Повторюсь, второй дивизион – умер, а первый дивизион – плюс-минус уровень второй лиги. Ну и ещё раз о системе, на которую мы перешли, – полная бестолковщина. Если бы мы в рамках той системы ничего не выигрывали, то я мог бы понять реформы. А мы уходим от этого в сторону того, чтобы вообще ничего не выигрывать.



«Локомотив» — понятно, он играл с «Ювентусом» и «Атлетико» — лидеры европейского футбола, но стоит отметить, что «железнодорожники» более-менее достойно провели свою группу. А «Зенит»? При их бюджете и футболистах это группа смерти или что? Даже нет шансов зацепиться за Лигу Европы? Смешно. У «Краснодара» были проблемы, что ушли футболисты, но это не оправдание. ЦСКА – тоже имеют маленькие проблемы с финансированием, переживают не лучшие времена, но у них тоже была не группа какого-то суперуровня», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.