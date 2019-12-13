Гинер покинул здание Дом футбола РФС спустя полчаса

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер спустя 30 минут покинул Дом футбола, в котором проходило заседание Российского футбольного союза по этике. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Евгений Гинер Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

В ходе заседания комиссия РФС должна была проанализировать слова Гинера в отношении работы арбитров в чемпионате России.

Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.



Сам Гончаренко ранее получил трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра матча ЦСКА — «Краснодар».

Гинер: уверен, Егоров берёт деньги за то, чтобы арбитры так судили