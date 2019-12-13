Гинер – о комитете по этике: ожидания? Надо спрашивать у заседания

Президент ЦСКА Евгений Гинер прибыл на заседание Российского футбольного союза по этике, в ходе которого будут проанализированы его слова в отношении работы арбитров в чемпионате России. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

«Какие ожидания? Не знаю, это у заседания надо спрашивать», — заявил Гинер.

Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.



Сам Гончаренко ранее получил трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра матча ЦСКА — «Краснодар».

Гинер: уверен, Егоров берёт деньги за то, чтобы арбитры так судили