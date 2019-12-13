Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Педро: надеюсь, что вернусь в «Барселону»

Педро: надеюсь, что вернусь в «Барселону»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Педро Родригес дал комментарий о возможном возвращении в «Барселону», за которую испанец выступал в период с 2005 по 2015 год.

«Все знают, какие чувства я испытываю к этому клубу. Очевидно, что моё возвращение имеет место. Я всегда говорил, что очень сильно люблю «Барселону» и привязан к ней, так как провёл в клубе много лет и получил различные эмоции и впечатления. Я с большой любовью отношусь ко всем сотрудникам в клубе и с удовольствием вернулся бы. Это тот вариант, который будет у меня всегда, и я надеюсь, что смогу оказаться однажды там снова», — приводит слова Педро Cadena SER.

Педро принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне. Испанский игрок не отметился результативными действиями.

Лэмпард — о покупках «Челси» в январе: доволен своим составом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019