Педро: надеюсь, что вернусь в «Барселону»

Нападающий «Челси» Педро Родригес дал комментарий о возможном возвращении в «Барселону», за которую испанец выступал в период с 2005 по 2015 год.

«Все знают, какие чувства я испытываю к этому клубу. Очевидно, что моё возвращение имеет место. Я всегда говорил, что очень сильно люблю «Барселону» и привязан к ней, так как провёл в клубе много лет и получил различные эмоции и впечатления. Я с большой любовью отношусь ко всем сотрудникам в клубе и с удовольствием вернулся бы. Это тот вариант, который будет у меня всегда, и я надеюсь, что смогу оказаться однажды там снова», — приводит слова Педро Cadena SER.

Педро принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне. Испанский игрок не отметился результативными действиями.