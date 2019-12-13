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Джеррард продлил контракт с «Рейнджерс»

Джеррард продлил контракт с «Рейнджерс»
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» британец Стивен Джеррард поставил подпись под новым соглашением с клубом. Новое соглашение с легендой «Ливерпуля» рассчитано до лета 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт «Рейнджерс».

Напомним, Джеррард возглавил команду в 2018 году. В прошлом сезоне «Рейнджерс» по итогам чемпионата Шотландии стал вторым. В текущем сезоне команда также идёт второй в турнирной таблице, на два очка отставая от лидирующего «Селтика».

39-летний Джеррард на протяжении 17 лет выступал в составе «Ливерпуля», выиграв в составе мерсисайдского клуба Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, два Кубка Англии и ряд других трофеев. Завершал профессиональную карьеру британец в «Лос-Анджелес Гэлакси».

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