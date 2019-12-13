В «Баварии» не определились по поводу выкупа контракта Коутиньо у «Барселоны»
Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не готов делать поспешные выводы по поводу полноценного трансфера бразильца Фелиппе Коутиньо из «Барселоны».
«В арендном соглашении есть опция выкупа контракта Филиппе в конце сезона, но мы не торопимся. Нам нужно больше времени для принятия решения.
Коутиньо является прекрасным игроком, но ему нужно привыкнуть к немецкому стилю футбола. Впрочем, мы терпеливо относимся к адаптации новичков», — цитирует Румменигге Mundo Deportivo.
В текущем сезоне чемпионата Германии Коутиньо провёл за «Баварию» 12 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами. Сумма потенциального трансфера футболиста составляет € 120 млн.
- 13 декабря 2019
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