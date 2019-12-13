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В Госдуме России хотят, чтобы пиво начало продаваться на стадионах уже в марте

В Госдуме России хотят, чтобы пиво начало продаваться на стадионах уже в марте
Футбол / РПЛ 0

Депутат Государственной умы России Игорь Лебедев рассказал о возобновлении продажи пива на футбольных стадионах.

«Сейчас предстоит сложная процедура второго чтения законопроекта, с большим количеством поправок. А затем — третье чтение Совета Федерации и президента. Мы очень рассчитываем, что удастся принять закон с таким расчётом, чтобы 1 марта он уже вступил в силу, потому что именно в это время начинается весенняя часть российской Премьер-лиги. Хотелось бы порадовать болельщиков.

Думаю, организаторы футбольных матчей быстро претворят закон в жизнь, а болельщики смогут наслаждаться кружечкой хорошего пива и просмотром матчей любимой команды. При должном подходе, в котором заинтересованы все стороны, пиво будет продаваться на стадионах уже весной», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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