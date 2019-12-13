Тарасов выступил в Государственной думе России

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов выступил в Государственной думе Российской Федерации. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».
«Сегодня впервые выступал в Государственной думе, где мы говорили на серьёзную и всегда актуальную тему — ЗОЖ. Мне, как спортсмену с самых ранних лет, было чем поделиться. Важную роль в моей жизни сыграл папа.
Хоть и видел в своём районе ребят, выбравших запрещённые вещества, я никогда не хотел быть одним из них, так как знал цену здоровому телу, которое благодаря усердным занятиям менялось. Я этим очень гордился, и всё благодаря тому, что отец был спортивным человеком: обучал меня навыкам каратэ, рукопашному бою, мы играли с ним в шашки, и благодаря ему я очень рано осознал свою любовь к футболу.
Это я всё к тому, что в моём случае здоровый образ жизни зародился в семье. Как глава, я также прививаю спорт в своей большой семье. Недаром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя. В здоровом теле здоровый дух. Спасибо за приглашение», — написал Тарасов.
Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Тарасова в «Инстаграме».
- 13 декабря 2019
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