Влашич назвал главную проблему ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.

«Мы были лучше соперников в Лиге Европы, но истина заключается в том, что если ты не забиваешь свои моменты, то рано или поздно пропустишь. Так что сейчас наша главная проблема — результативность.

Как и многим болельщикам, мне трудно поверить, что в прошлом сезоне мы дважды обыграли мадридский «Реал», а в этом не справились с «Ференцварошем» и «Лудогорцем». Наши фанаты заслуживают большего, чем одна победа в группе Лиги Европы. Но они смотрят наши матчи и видят, что мы во всех встречах играли с позиции силы, но забивали слишком мало. Это наша ошибка", — сказал Влашич в интервью пресс-службе «армейской» команды.