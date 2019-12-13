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Влашич назвал главную проблему ЦСКА

Влашич назвал главную проблему ЦСКА
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.

«Мы были лучше соперников в Лиге Европы, но истина заключается в том, что если ты не забиваешь свои моменты, то рано или поздно пропустишь. Так что сейчас наша главная проблема — результативность.

Как и многим болельщикам, мне трудно поверить, что в прошлом сезоне мы дважды обыграли мадридский «Реал», а в этом не справились с «Ференцварошем» и «Лудогорцем». Наши фанаты заслуживают большего, чем одна победа в группе Лиги Европы. Но они смотрят наши матчи и видят, что мы во всех встречах играли с позиции силы, но забивали слишком мало. Это наша ошибка", — сказал Влашич в интервью пресс-службе «армейской» команды.

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