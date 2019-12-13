Гончаренко подвёл итоги первой половины сезона для ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил выступление своей команды в первой половине сезона-2019/20.

«Всё-таки есть лёгкая недосказанность. Казалось, что мы могли больше очков взять в чемпионате и Лиге Европы. Вот эта лёгкая недосказанность и характеризует наше участие. Нам не хватало стабильности. Наша задача — более стабильно и более сбалансированно проводить матчи.

Проблема вторых таймов? Все говорят: «Проблема второго тайма, проблема второго тайма, проблема второго тайма». Это бесконечно говорится. Мы уже смеялись, что когда большие клубы проигрывают, все говорят, что это проблема второго тайма. «Бавария», «Манчестер Сити» — физически неготовы. На самом деле, это шутка.

У нас были определённые проблемы, но мы их решили. Команда должна быть сбалансированная, рациональная и гибкая. На определённом отрезке времени нам не хватало баланса, мы не были гибкими и мы не всегда были рациональными. Всё это приводило к проблемам», — сказал Гончаренко в интервью пресс-службе «армейцев».

Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.