Паредес: предпочитаю взять Кубок Либертадорес с «Бокой», чем ЛЧ и «Золотой мяч»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес заявил, что мечтает выиграть Кубок Либертадорес в составе «Боки Хуниорс».
«Хочу быть в отличной форме. Предпочёл бы вернуться в „Боку Хуниорс“ и выиграть Кубок Либертадорес, нежели одержать победу в Лиге чемпионов и получить „Золотой мяч“, — приводит слова Паредеса Football.fr.
Паредес — воспитанник «Боки Хуниорс». За первую команду клуба выступал с 2011 по 2014 год. Потом сдавался в аренду в «Кьево» и «Рому». Летом 2015 года римский клуб выкупил его контракт за € 6 млн. Позже «Рома» сдала аргентинца в аренду в «Эмполи». Летом 2017 года полузащитник перешёл в «Зенит» за € 23 млн. В январе текущего года он стал игроком «Пари Сен-Жермен», который выплатил за него € 40 млн.
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