VAR отменил гол «Ливерпуля» в спорной ситуации. Видео

В стартовом матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Уотфорд» нападающий хозяев Садио Мане поразил ворота на 50-й минуте. Однако после консультаций с использованием системы VAR судья отменил гол из-за небольшого офсайда.

Видео доступно на «Чемпионате».



В 17-м туре АПЛ сегодня, 14 декабря, также состоятся матчи «Бёрнли» — «Ньюкасл Юнайтед», «Челси» — «Борнмут», «Лестер Сити» — «Норвич Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» и «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед».



Завтра, 15 декабря, встретятся «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном», «Вулверхэмптон» с «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал» с «Манчестер Сити».



В понедельник, 16 декабря, тур завершит матч «Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион».