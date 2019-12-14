«Бавария» и «Боруссия» Д одержали крупные победы в Бундеслиге

В матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила бременский «Вердер» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 24-й минуте автором забитого мяча стал Милот Рашица, ему ассистировал Дави Классен. В концовке первого тайма мюнхенский клуб вышел вперёд благодаря голам Филиппе Коутиньо с паса Сержа Гнабри, а также Роберта Левандовски с передачи Коутиньо. На 63-й минуте Коутиньо забросил ещё один мяч с передачи Давида Алабы. Через несколько минут с паса Томаса Мюллера автором дубля стал и Роберт Левандовски. На 75-й минуте пятый гол в ворота гостей забил Мюллер с паса Коутинью. Окончательный счёт установил Коутинью, оформив хет-трик.

Завершились ещё 4 матча 15-го тура Бундеслиги.

«Кёльн» — «Байер — 2:0

«Герта» — «Фрайбург» — 1:0

«Майнц» — «Боруссия» Д — 0:4

«Падерборн» — «Унион» — 1:1