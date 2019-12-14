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«Бавария» и «Боруссия» Д одержали крупные победы в Бундеслиге

«Бавария» и «Боруссия» Д одержали крупные победы в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

В матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила бременский «Вердер» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 24-й минуте автором забитого мяча стал Милот Рашица, ему ассистировал Дави Классен. В концовке первого тайма мюнхенский клуб вышел вперёд благодаря голам Филиппе Коутиньо с паса Сержа Гнабри, а также Роберта Левандовски с передачи Коутиньо. На 63-й минуте Коутиньо забросил ещё один мяч с передачи Давида Алабы. Через несколько минут с паса Томаса Мюллера автором дубля стал и Роберт Левандовски. На 75-й минуте пятый гол в ворота гостей забил Мюллер с паса Коутинью. Окончательный счёт установил Коутинью, оформив хет-трик.

Завершились ещё 4 матча 15-го тура Бундеслиги.

«Кёльн» — «Байер — 2:0

«Герта» — «Фрайбург» — 1:0

«Майнц» — «Боруссия» Д — 0:4

«Падерборн» — «Унион» — 1:1

Германия - Бундеслига. 15-й тур
14 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 1
Вердер
Бремен
0:1 Рашица – 24'   1:1 Коутиньо – 45'   2:1 Левандовски – 45+4'   3:1 Коутиньо – 63'   4:1 Левандовски – 72'   5:1 Мюллер – 75'   6:1 Коутиньо – 78'
Германия - Бундеслига. 15-й тур
14 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
1 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Дарида – 53'
Германия - Бундеслига. 15-й тур
14 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 4
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Ройс – 32'   0:2 Санчо – 66'   0:3 Азар – 69'   0:4 Шульц – 84'
Германия - Бундеслига. 15-й тур
14 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен
1:0 Кордоба – 73'   2:0 Борнау – 84'
Удаления: нет / Драгович – 62', Бэйли – 77'
Германия - Бундеслига. 15-й тур
14 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
1 : 1
Унион
Берлин
0:1 Ингвартсен – 7'   1:1 Прёгер – 33'
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