«Челси» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Челси» проиграл «Борнмуту» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Грэм Скотт, которому ассистировали Нил Дэвис и Дерек Итон.

«Челси», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Борнмут» (19) — на 14-м месте.

В следующем туре «Челси» на выезде встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 22 декабря. «Борнмут» 21 декабря дома сыграет с «Бёрнли».

Завершились ещё три матча 17-го тура. «Лестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Норвичем» со счётом 1:1. Отставание «лис» от лидирующего «Ливерпуля» составляет 10 очков. «Бёрнли» дома выиграл у «Ньюкасла» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» в родных стенах переиграл «Астон Виллу» (2:0).

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».