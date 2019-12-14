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«Челси» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии

«Челси» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии
Футбол / Англия 0

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Челси» проиграл «Борнмуту» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Грэм Скотт, которому ассистировали Нил Дэвис и Дерек Итон.

«Челси», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Борнмут» (19) — на 14-м месте.

В следующем туре «Челси» на выезде встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 22 декабря. «Борнмут» 21 декабря дома сыграет с «Бёрнли».

Завершились ещё три матча 17-го тура. «Лестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Норвичем» со счётом 1:1. Отставание «лис» от лидирующего «Ливерпуля» составляет 10 очков. «Бёрнли» дома выиграл у «Ньюкасла» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» в родных стенах переиграл «Астон Виллу» (2:0).

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
14 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Гослинг – 84'

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
14 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 1
Норвич Сити
Норидж
0:1 Пукки – 26'   1:1 Крул – 38' (автогол)

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
14 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Флек – 50'   2:0 Флек – 73'
Англия - Премьер-лига. 17-й тур
14 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Вуд – 58'
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