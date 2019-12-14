«Челси» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Челси» проиграл «Борнмуту» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Грэм Скотт, которому ассистировали Нил Дэвис и Дерек Итон.
«Челси», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Борнмут» (19) — на 14-м месте.
В следующем туре «Челси» на выезде встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 22 декабря. «Борнмут» 21 декабря дома сыграет с «Бёрнли».
Завершились ещё три матча 17-го тура. «Лестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Норвичем» со счётом 1:1. Отставание «лис» от лидирующего «Ливерпуля» составляет 10 очков. «Бёрнли» дома выиграл у «Ньюкасла» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» в родных стенах переиграл «Астон Виллу» (2:0).
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».
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