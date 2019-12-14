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Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Бундеслиги

Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила бременский «Вердер» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».

Дубль в этой встрече оформил польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Форвард довёл количество голов в Бундеслиге до 220 и сравнялся по этому показателю с Юппом Хайнкесом. Хайнкесу удалось достичь упомянутой отметки за 369 матчей, Левандовски хватило 305 игр. Первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Германии занимает Герд Мюллер, забивший 365 голов. На второй строчке располагается Клаус Фишер, на счету которого 268 забитых мячей.

Левандовски перешёл в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Вместе с мюнхенским клубом польский форвард пять раз становился чемпионом Германии.

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