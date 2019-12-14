Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Бундеслиги

В матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила бременский «Вердер» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
Дубль в этой встрече оформил польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Форвард довёл количество голов в Бундеслиге до 220 и сравнялся по этому показателю с Юппом Хайнкесом. Хайнкесу удалось достичь упомянутой отметки за 369 матчей, Левандовски хватило 305 игр. Первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Германии занимает Герд Мюллер, забивший 365 голов. На второй строчке располагается Клаус Фишер, на счету которого 268 забитых мячей.
Левандовски перешёл в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Вместе с мюнхенским клубом польский форвард пять раз становился чемпионом Германии.
- 14 декабря 2019
-
21:11
-
21:05
-
20:49
-
20:40
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:05
-
19:54
-
19:51
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:11
-
18:58
-
18:53
-
18:39
-
18:25
-
18:18
-
18:05
-
17:49
-
17:43
-
17:38
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:07
-
16:51
-
16:47
-
16:41
-
16:38
-
16:26
-
16:26
-
16:18
-
16:05