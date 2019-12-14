Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гризманн — о ничьей с «Реалом Сосьедад»: обе команды могли победить

Гризманн — о ничьей с «Реалом Сосьедад»: обе команды могли победить
Футбол / Испания 0

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал результат матча 17-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (2:2).

«У обеих команд были свои моменты. Мы хорошо взаимодействовали и имели опасные моменты. Пытались забить третий гол, но не смогли. Обе команды могли победить в этой встрече. Но сейчас мы должны думать об игре с «Реалом».

Никогда не буду праздновать голы в ворота «Реала Сосьедад». Я уважаю тех, кто дал мне всё, что я имею. Что касается эпизода с падением Пике, то я не рассмотрел этот момент», — приводит слова Гризманна Marca.

«Барселона» набрала 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (28) — на 4-м месте в таблице соревнований.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019