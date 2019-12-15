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Кулибали получил травму бедра в матче с «Пармой»

Кулибали получил травму бедра в матче с «Пармой»
Футбол / Италия 0

Защитник Калиду Кулибали получил повреждение в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (1:2), сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

Напомним, 28-летний защитник «Наполи» дёрнул мышцу бедра в игровом эпизоде и покинул поле уже на 5-й минуте встречи. Вместо Кулибали на поле вышел защитник Себастьяно Луперто.

В медицинском штабе команду игроку уже поставили первоначальный диагноз — растяжение двуглавой мышцы правого бедра. Сообщается, что Кулибали предстоит пройти углублённое медицинское обследование, в результате которого будет установлена степень тяжести травмы, после чего врачи смогут назвать сроки восстановления защитника. Ожидается, что Кулибали не сыграет до рождественской паузы.

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