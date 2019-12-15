Дешам посоветовал Жиру покинуть «Челси»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о будущем нападающего «Челси» Оливье Жиру.



«Жиру, как и другим игрокам, возможно, придётся сменить клуб. Его ситуация в „Челси“ не изменилась за последние два месяца. Конечно, ему лучше перейти в команду, где предоставят больше игрового времени. Если не может получить его в „Челси“, он должен получить его в другом месте. Но решение за Оливье. Не знаю, какие у него предложения.



Не так давно мы встречались с Жиру. Конечно, финальное решение за игроком. Но сразу предупреждаю: только регулярная игра в клубе может привести к вызову в расположение сборной Франции. Он это знает. А остальное — его решение», — приводит слова Дешама Goal.com.



Оливье выступает за «Челси» с января 2018 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне Жиру забил 1 мяч в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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