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Щенсны пропустит матч с «Удинезе»

Щенсны пропустит матч с «Удинезе»
Футбол / Италия 0

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны пропустит матч 16-го тура итальянской Примеры с «Удинезе», сообщает пресс-служба туринской команды.

Польский голкипер не включён даже в состав запасных игроков на эту встречу. Сообщается, что утром в день матча Щенсны пожаловался на боль в плече, поэтому тренерский штаб «Ювентуса» принял решение не включать польского игрока в состав команды. Вместо Щенсны в заявку туринской команды включён Маттиа Перин.

Матч 16-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Удинезе» состоится сегодня, 15 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Ювентус» набрал 36 очков в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер».

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