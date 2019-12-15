Щенсны пропустит матч с «Удинезе»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны пропустит матч 16-го тура итальянской Примеры с «Удинезе», сообщает пресс-служба туринской команды.



Польский голкипер не включён даже в состав запасных игроков на эту встречу. Сообщается, что утром в день матча Щенсны пожаловался на боль в плече, поэтому тренерский штаб «Ювентуса» принял решение не включать польского игрока в состав команды. Вместо Щенсны в заявку туринской команды включён Маттиа Перин.

Матч 16-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Удинезе» состоится сегодня, 15 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Ювентус» набрал 36 очков в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер».