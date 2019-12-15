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«Милан» не смог обыграть «Сассуоло» в матче Серии А

«Милан» не смог обыграть «Сассуоло» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.

Несмотря на итоговый счёт, зрители этого матча всё же увидели мяч в сетке ворот. На 32-й минуте Тео Эрнандес поразил ворота Джанлуки Педжоло. Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Джанлука Манганьелло взятие ворот отменил. В заключительные 10 минут встречи игроки «Милана» дважды попали в каркас ворот гостей.

В параллельном матче «Болонья» обыграла «Аталанту». Встреча проходила в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершился со счётом 2:1. Победу хозяевам принесли голы Родриго Паласио и Андреа Поли. У гостей забил Руслан Малиновский.

Италия - Серия А. 16-й тур
15 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 0
Сассуоло
Сассуоло
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