«Милан» не смог обыграть «Сассуоло» в матче Серии А
«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.
Несмотря на итоговый счёт, зрители этого матча всё же увидели мяч в сетке ворот. На 32-й минуте Тео Эрнандес поразил ворота Джанлуки Педжоло. Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Джанлука Манганьелло взятие ворот отменил. В заключительные 10 минут встречи игроки «Милана» дважды попали в каркас ворот гостей.
В параллельном матче «Болонья» обыграла «Аталанту». Встреча проходила в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершился со счётом 2:1. Победу хозяевам принесли голы Родриго Паласио и Андреа Поли. У гостей забил Руслан Малиновский.
- 15 декабря 2019
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