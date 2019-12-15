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«Эспаньол» не сумел победить в 7-м матче Примеры подряд

«Эспаньол» не сумел победить в 7-м матче Примеры подряд
Футбол / Испания 0

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» сыграл вничью с «Бетисом» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес. Ему ассистировали Хуан Хосе Лопес Мир и Гонсало Гарсия Гонсалес.

Счёт был открыт в начале матча. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Борха Иглесиас, которому ассистировал Алекс Морено. На 19-й минуте каталонский клуб восстановил равновесие, отличился Серхи Дардес с передачи Давида Лопеса. В конце тайма «Эспаньол» вывел вперёд Бернардо Эспиноса. В середине второго тайма гостей спас от поражения Марк Бартра с паса Зухаира Феддаля.

«Эспаньол» не сумел выиграть в седьмом матче Примеры подряд. Каталонцы, набрав 10 очков, занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Испания - Примера. 17-й тур
15 декабря 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Иглесиас – 4'   1:1 Дардер – 19'   2:1 Эспиноса – 41'   2:2 Бартра – 67'
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