«Эспаньол» не сумел победить в 7-м матче Примеры подряд

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» сыграл вничью с «Бетисом» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес. Ему ассистировали Хуан Хосе Лопес Мир и Гонсало Гарсия Гонсалес.

Счёт был открыт в начале матча. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Борха Иглесиас, которому ассистировал Алекс Морено. На 19-й минуте каталонский клуб восстановил равновесие, отличился Серхи Дардес с передачи Давида Лопеса. В конце тайма «Эспаньол» вывел вперёд Бернардо Эспиноса. В середине второго тайма гостей спас от поражения Марк Бартра с паса Зухаира Феддаля.

«Эспаньол» не сумел выиграть в седьмом матче Примеры подряд. Каталонцы, набрав 10 очков, занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице.