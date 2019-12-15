«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. Ему ассистировали судьи на линиях Константин Хатцидакис и Гарри Леннард.
Счёт был открыт в самом начале встречи. На 2-й минуте автором забитого мяча стал Кевин Де Брёйне, которому ассистировал Габриэл Жезус. На 15-й минуте гости увеличили разрыв в счёте, отличился Рахим Стерлинг с передачи Де Брёйне. В концовке тайма счёт до крупного довёл всё тот же Де Брёйне с паса Филипа Фодена.
«Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (22) — на 9-м месте.
В следующем туре «Манчестер Сити» на своём поле сыграет с «Лестер Сити», а «Арсенал» на выезде встретится с «Эвертоном». Матчи состоятся 21 декабря.
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