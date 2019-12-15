Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть СПАЛ

В матче 16-го тура чемпионата Италии римская «Рома» обыграла феррарский СПАЛ со счётом 3:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Антонио Джуа. Ему ассистировали судьи Фабиано Прети и Паскуале Де Мео.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте автором забитого мяча стал Андреа Петанья, который реализовал пенальти. На 53-й минуте римский клуб восстановил равновесие, отличился Лоренцо Пеллегрини, которому ассистировал Александар Коларов. В середине тайма «Рому» вывел вперёд Диего Перотти, реализовав 11-метровый. Окончательный счёт установил Генрих Мхитарян с передачи Алессандро Флоренци.

«Рома», набрав 32 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. СПАЛ (9) — на 20-м месте.