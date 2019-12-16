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Лено: «Арсенал» заслужил такой результат в матче с «Манчестер Сити»

Лено: «Арсенал» заслужил такой результат в матче с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Вратарь лондоского «Арсенала» Бернд Лено подвёл итоги домашней встречи 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3).

«Спустя 4-5 минут после начала встречи игра была закончена. Думаю, в первом тайме мы заслужили этот результат. Во втором мы также не могли завладеть мячом и не создавали моменты.

На данный момент стоит признать, что между нашими командами пропасть. У нас есть качества, но не хватает интенсивности. Хорошо, что у «Арсенала» есть неделя, чтобы поработать и обсудить эту ситуацию. Мы должны изменить наш менталитет.

Хорошо знать, что будет в будущем или в ближайшие недели, но это не наша работа, а работа клуба. Мы принимаем Фредрика Юнгберга, он делает хорошую работу. Не думаю, что тренер — это проблема. Каждый должен смотреть на себя и быть честным с самим собой. Если бы каждый сегодня всё отдавал…Главное – это менталитет», — приводит слова Лено Goal.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (22) — на 9-м месте.

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