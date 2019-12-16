Спортивный директор «ПСЖ»: вижу желание Неймара приносить пользу команде
Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо отметил стремление нападающего парижан Неймара приносить пользу французской команде.
«Думаю, Неймар прилагает много усилий во всех отношениях. Я вижу, как он старается и работает. Система сама вынуждает его прилагать массу усилий, и он делает это, как и Мбаппе, Икарди, Кавани, Сарабия и Ди Мария. Неймар хорошо смотрится на общем фоне. Ему ещё много предстоит сделать, но я вижу его желание приносить пользу команде», — приводит слова Леонардо FOX Sports.
В текущем сезоне Неймар принял участие в 9 матчах французской Лиги 1. На его счету 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт 27-летнего нападающего с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года.
Спортивный директор «ПСЖ» попросил не беспокоить Тухеля вопросами о трансферах
- 16 декабря 2019
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:15
-
11:59
-
11:40
-
11:38
-
11:28
-
11:20
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:52
-
10:47
-
10:27
-
10:14
-
09:53
-
09:36
-
09:34
-
09:21
-
08:59
-
08:38
-
08:30
-
06:03
-
05:51
-
04:15
-
02:57
-
02:41
-
02:27
-
02:16
-
02:05
-
01:49
-
01:20
-
00:55
-
00:53
Партнерский контент