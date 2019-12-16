Спортивный директор «ПСЖ»: вижу желание Неймара приносить пользу команде

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо отметил стремление нападающего парижан Неймара приносить пользу французской команде.



«Думаю, Неймар прилагает много усилий во всех отношениях. Я вижу, как он старается и работает. Система сама вынуждает его прилагать массу усилий, и он делает это, как и Мбаппе, Икарди, Кавани, Сарабия и Ди Мария. Неймар хорошо смотрится на общем фоне. Ему ещё много предстоит сделать, но я вижу его желание приносить пользу команде», — приводит слова Леонардо FOX Sports.



В текущем сезоне Неймар принял участие в 9 матчах французской Лиги 1. На его счету 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт 27-летнего нападающего с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года.

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