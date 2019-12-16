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Спортивный директор «ПСЖ» попросил не беспокоить Тухеля вопросами о трансферах

Спортивный директор «ПСЖ» попросил не беспокоить Тухеля вопросами о трансферах
Футбол / Франция 0

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо попросил журналистов не задавать вопросы о предстоящем трансферном окне главному тренеру французской команды Томасу Тухелю.

«Думаю, я могу попросить журналистов не задавать тренеру вопросы о трансферном окне. Это дело клуба. Я давно в футболе и знаю границы работы тренера, президента клуба, директора по коммуникациям. У каждого свои обязанности, каждый выполняет свою работу. Вы должны оставить тренера в покое в этом вопросе. Говорите с ним о технических вопросах команды и игровых аспектах», — приводит слова Леонардо Goal.com.

«Пари Сен-Жермен» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Франции. Парижане набрали 42 очка в 17 матчах французской Лиги 1.

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