Спортивный директор «ПСЖ» попросил не беспокоить Тухеля вопросами о трансферах

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо попросил журналистов не задавать вопросы о предстоящем трансферном окне главному тренеру французской команды Томасу Тухелю.



«Думаю, я могу попросить журналистов не задавать тренеру вопросы о трансферном окне. Это дело клуба. Я давно в футболе и знаю границы работы тренера, президента клуба, директора по коммуникациям. У каждого свои обязанности, каждый выполняет свою работу. Вы должны оставить тренера в покое в этом вопросе. Говорите с ним о технических вопросах команды и игровых аспектах», — приводит слова Леонардо Goal.com.



«Пари Сен-Жермен» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Франции. Парижане набрали 42 очка в 17 матчах французской Лиги 1.

Тухель: Паредес начал чаще демонстрировать свои качества