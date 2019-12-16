Недвед: «Ювентус» не может жаловаться на итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед поделился мнением о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. На первой стадии плей-офф главного еврокубкового турнира туринцам предстоит сыграть с «Лионом».



«Мы не можем жаловаться, учитывая, что в прошлом сезоне нам попался «Атлетико». Но если ты не в форме, когда Лига чемпионов возвращается, то вряд ли тебе удастся многое. Пока всё складывается в нашу пользу, но перед матчами это не будет играть никакой роли. Будет важна только форма», — приводит слова Недведа пресс-служба УЕФА.



«Ювентус» занял первое место в группе с «Атлетико», «Байером» и «Локомотивом». В свою очередь «Лион» финишировал вторым в квартете с «РБ Лейпциг», «Бенфикой» и «Зенитом».

Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги «Реал» — «Манчестер Сити» — вот это пара!