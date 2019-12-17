Джикия объяснил, почему игроки сборной России аплодировали фанатам в Сан-Марино

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мыслями об оскорбительных выкриках фанатов национальной команды в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Сан-Марино.



«Конечно, я слышал выкрики в адрес Дзюбы. Там маленький стадион, слышен любой выкрик. Думаю, никому не хотелось бы услышать подобное в свой адрес. Дзюба отписался от аккаунта сборной России? Я даже об этом не знал. Одна из версий причин в том, что игроки пошли к трибунам благодарить фанатов? Слушайте, там были и другие болельщики, и они наоборот поддерживали Артёма, когда слышали негатив. Мы же не можем одним поаплодировать, а другим нет. Было много женщин, детей — поблагодарили всех и ушли.



Что касается этих оскорблений, мне это непонятно. Во втором тайме, когда я играл слева, было желание прямо во время игры подойти и сказать им перестать это делать. Но понимал, что этот жест, с одной стороны, получится немного странным, а с другой — привлечёт внимание всего мира. Обсуждали бы, что игрок пошёл просить трибуны не оскорблять капитана свой же сборной», — сказал Джикия, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»