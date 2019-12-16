Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/8 финала Кубка лиги с «Лиллем»
«Монако» опубликовал заявку команды на матч 1/8 финала Кубка лиги с «Лиллем». В список, состоящий из 19 футболистов, попал российский полузащитник Александр Головин.
«Монако»: Леком, Субашич, Си, Бадьяшиль, Балло-Туре, Загре, Агилар, Марипан, Жемерсон, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Диаш, Бен-Йеддер, Мартинш, Огустен, Кейта Бальде, Йоветич, Слимани.
Матч 1/8 финала Кубка лиги «Монако» — «Лилль» состоится завтра, 17 декабря, на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 23:05 мск. Напомним, в 1/16 финала турнира «Монако» обыграл «Марсель» со счётом 2:1. В том матче Головин вышел на поле на 13-й минуте вместо травмированного Фабрегаса. «Лилль» начнёт выступление в турнире со стадии 1/8 финала.
Головин: вместо «Роллс Ройса» я бы лучше инвестировал в недвижимость
- 16 декабря 2019
-
23:39
-
23:35
-
23:15
-
23:03
-
22:56
-
22:50
-
22:38
-
22:34
-
22:17
-
22:11
-
21:58
-
21:53
-
21:41
-
21:38
-
21:28
-
21:22
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:38
-
20:26
-
20:15
-
20:10
-
20:01
-
19:50
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:14
-
19:06
-
18:50
-
18:44
-
18:17
-
18:13
Партнерский контент