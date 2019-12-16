Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/8 финала Кубка лиги с «Лиллем»

«Монако» опубликовал заявку команды на матч 1/8 финала Кубка лиги с «Лиллем». В список, состоящий из 19 футболистов, попал российский полузащитник Александр Головин.



«Монако»: Леком, Субашич, Си, Бадьяшиль, Балло-Туре, Загре, Агилар, Марипан, Жемерсон, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Диаш, Бен-Йеддер, Мартинш, Огустен, Кейта Бальде, Йоветич, Слимани.



Матч 1/8 финала Кубка лиги «Монако» — «Лилль» состоится завтра, 17 декабря, на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 23:05 мск. Напомним, в 1/16 финала турнира «Монако» обыграл «Марсель» со счётом 2:1. В том матче Головин вышел на поле на 13-й минуте вместо травмированного Фабрегаса. «Лилль» начнёт выступление в турнире со стадии 1/8 финала.