«Интер» интересуется хавбеком «Ривер Плейт» Феррейрой

Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейт» Кристиану Феррейре, утверждает Sky Sport Italia.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Впрочем, аргентинцы могут рассмотреть вариант с арендой игрока только с обязательством выкупа.

20-летний Феррейра является воспитанником «Ривер Плейт». В составе клуба он принял участие в 27 матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.

«Интер», набрав 39 очков, лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В следующем туре миланский клуб на своём поле сыграет с «Дженоа» (21 декабря).