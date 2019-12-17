«Интер» интересуется хавбеком «Ривер Плейт» Феррейрой
Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейт» Кристиану Феррейре, утверждает Sky Sport Italia.
По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Впрочем, аргентинцы могут рассмотреть вариант с арендой игрока только с обязательством выкупа.
20-летний Феррейра является воспитанником «Ривер Плейт». В составе клуба он принял участие в 27 матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.
«Интер», набрав 39 очков, лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В следующем туре миланский клуб на своём поле сыграет с «Дженоа» (21 декабря).
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