Злобин: я выступаю за «Бенфику» и не думаю о других вариантах

Российский голкипер «Бенфики» Иван Злобин признался, что полностью сосредоточен на выступлении за нынешний клуб и не думает о переезде в Россию.

«У меня нет никаких предложений из России. Сейчас я выступаю за «Бенфику», и моя голова только здесь. Не думаю о других вариантах.

Считаю «Бенфику» большим клубом, который постоянно играет в Лиге чемпионов и всегда находится в чемпионской гонке внутреннего первенства Португалии. Поэтому мне бы хотелось в первую очередь закрепиться здесь. Но это не так просто, как считают многие, думая, что это якобы просто трамплин в другой клуб. «Бенфика» — настоящий гранд, и попасть в её основной состав очень сложно», — приводят слова Злобина «Известия».

Злобин перешёл в «Бенфику» из «Лейрии» три года назад. В академию «Лейрии» российский голкипер попал из московского ЦСКА в 2015 году.