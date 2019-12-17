Неймар: Месси — лучший игрок из всех, кого я когда-либо видел

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар признался, что что считает бывшего напарника по «Барселоне» Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.

«Месси? Это потрясающий игрок, лучший из всех, кого я когда-либо видел. Это не удивительно, что у него уже шесть «Золотых мячей». Должна быть награда такого рода только для Месси. Я всегда буду любить его», — приводит слова Неймара France Football.

Ранее стало известно, что Неймар снова подал в суд на «Барселону». В новом иске 27-летний бразилец требует от сине-гранатовых € 3,5 млн в качестве невыплаченной заработной платы и бонуса за продление контракта. Футболист «ПСЖ» также обвинил президента «Барселоны» Хосепа Марию Бартомеу в «абсолютной недобросовестности».