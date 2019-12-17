Месси: Азар отличается от Роналду. Заменить Криштиану очень трудно
Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси поделился мнением о форварде мадридского «Реала» Эдене Азаре и сравнил его с лучшим бомбардиром в истории «сливочных» Криштиану Роналду, ныне выступающим за туринский «Ювентус».
«Азар – очень качественный футболист. Эден относится к типу игроков, которые способны разбалансировать оборону соперника, но я думаю, что он отличается от Криштиану. У них разные характеристики. Заменить Роналду очень трудно, но Азар тоже прекрасный футболист», — приводит слова Месси Marca.
Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Азар, ранее выступавший за «Челси», перебрался в «Королевский клуб» перед началом нынешнего сезона.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/20.
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