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Месси: Азар отличается от Роналду. Заменить Криштиану очень трудно

Месси: Азар отличается от Роналду. Заменить Криштиану очень трудно
Футбол / Испания 0

Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси поделился мнением о форварде мадридского «Реала» Эдене Азаре и сравнил его с лучшим бомбардиром в истории «сливочных» Криштиану Роналду, ныне выступающим за туринский «Ювентус».

«Азар – очень качественный футболист. Эден относится к типу игроков, которые способны разбалансировать оборону соперника, но я думаю, что он отличается от Криштиану. У них разные характеристики. Заменить Роналду очень трудно, но Азар тоже прекрасный футболист», — приводит слова Месси Marca.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Азар, ранее выступавший за «Челси», перебрался в «Королевский клуб» перед началом нынешнего сезона.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/20.

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