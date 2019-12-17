«Рома» и «Милан» раскритиковали антирасистские картины Серии А с лицами обезьян

«Рома» и «Милан» высказались об антирасистской кампании, которую запустило руководство Серии А.
Напомним, в штаб-квартире Серии А появились изображения трёх обезьян с мордами, разукрашенными в цвета футбольных клубов, символизирующие борьбу с расизмом. Художником произведений стал Симоне Фугадзотто.
В «Твиттере» «Рома» написала следующее: «В клубе были сильно удивлены, увидев, что появилось в антирасистской кампании Серии А. Мы понимаем, что лига хочет бороться с расизмом, но мы не считаем, что это правильный способ».
В «Милане» также остались несогласными с такой акцией Серии А. В «Твиттере» клуб отреагировал таким образом: «Искусство может быть разным и с определённым посылом, но мы решительно не согласны с использованием обезьян в качестве изображений в борьбе с расизмом, и мы были удивлены полным отсутствием консультаций с клубами».
- 17 декабря 2019
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