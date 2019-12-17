Бывший президент Российского футбольного союза Николай Толстых назначен заместителем председателя общества «Динамо», сообщается на официальном сайте организации. На должность Председателя ВФСО «Динамо» избран Анатолий Николаевич Гулевский.

Толстых родился 30 января 1956 года в Москве. В бытность футболистом выступал за московское «Динамо», в составе которого провёл всю карьеру. Мастер спорта СССР (1979). После завершения карьеры получил работу в отделе футбола и хоккея МГС «Динамо».

Позже был генеральным директором, первым вице-президентом, генеральным исполнительным директором и президентом футбольного московского «Динамо». С июля 1992 года по 2012 год являлся президентом Профессиональной футбольной лиги.

3 сентября 2012 года Толстых был избран президентом РФС. 31 мая 2015 года на внеочередной конференции РФС был отстранён от занимаемой должности по итогам тайного голосования.