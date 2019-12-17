Шумских близок к подписанию контракта с «Торпедо»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Томи» Алексей Шумских близок к подписанию контракта с московским «Торпедо».
Шумских перешёл в «Томь» из подмосковных «Химок» в 2018 году. 29-летний российский полузащитник уже выступал с составе «Торпедо» в 2008 -м. Играл он также за такие команды, как «Спортакадемклуб», «Сатурн-2», «Нефтехимик», пензенский «Зенит», «Строгино» и «Калуга».В нынешнем сезоне Шумских принял участие в 14 матчах Футбольной национальной лиги и отметился одним голом.
«Томь» в 25 матчах набрала 36 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Московское «Торпедо» (51) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор», набравший в 25 матчах 52 очка.
- 17 декабря 2019
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