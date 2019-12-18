Бенатиа: однажды Роналду попросил меня потренироваться с ним в 11 часов вечера

Бывший защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа, ныне выступающий в катарском «Аль-Духайля», рассказал историю, связанную с нападающим туринского клуба Криштиану Роналду.

«Мы возвращались из Бергамо. Мы с ним вдвоем не играли, нас оставили на скамейке запасных. На обратном автобусе Роналду сказал мне: «Что ты собираешься делать сейчас?» Я отвечаю ему: «Ну, сейчас 11 вечера, я поеду домой, а что?»



И тогда он сказал мне: «Тебе не хочется немного потренироваться? Я сегодня не играл, поэтому я должен потренироваться, ты не хочешь составить мне компанию?»



Я просто хотел поехать домой и посмотреть телевизор и поэтому отказался. Когда мы приехали, все были одеты в обычную одежду, а он надел шорты, кроссовки, включил музыку и пошел в спортзал. Я подумал, что этот парень не нормальный. Когда вы общаетесь с ним в повседневной жизни, вы уважаете его как в первую очередь как личность, а потом уже как игрока. Он пожертвовал всей своей жизнью ради футбола.



Я был удивлен, увидев, насколько интенсивно он вкладывался в тренировочные занятия и, прежде всего, в то, как он повторял это каждый день. В дополнение к тому, что мы делали с группой, у него была своя собственная программа. И все же, сам «Ювентус» также обладает менталитетом победителей», — приводит слова Бенатиа Goal.



Всего за туринский клуб Бенатиа провёл 59 матчей во всех турнирах и забил пять мячей. В составе «Ювентуса» он два раза становился чемпионом Италии, а также дважды выиграл Кубок Италии.