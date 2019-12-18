Тухель: у нас хорошие отношения с Неймаром, мы наслаждаемся его игрой

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что нападающий Неймар хорошо себя чувствует в клубе и не испытывает никаких трудностей во взаимоотношениях со своими товарищами по команде.

«Между нами с Неймаром практически ничего не изменилось. У нас всегда были хорошие отношения. Он счастлив в этом клубе, и все вместе мы движемся вперёд, достигая новых высот. В раздевалке его также принимают. У Неймара большое сердце, он честен и всё говорит прямо. По нему видно, что он любит футбол и наслаждается им. А мы имеем возможность наслаждаться его игрой, — приводит слова Тухеля AS.

Минувшим летом были слухи о возможном возвращении Неймара в «Барселону». Также была информация, что в личной переписке нападающий клуба Лионель Месси зазывал бразильца в каталонский клуб. Контракт Неймара с французским клубом истечёт летом 2022 года.