Буффон готов продлить контракт с «Ювентусом»
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон готов подписать новый контракт с туринским клубом, утверждает Calciomercato.
По данным источника, голкипер не планирует завершать карьеру по окончании сезона и может продлить соглашение до лета 2021 года.
Буффон перешёл в «Ювентус» из «Пармы» летом 2001 года. Сумма трансфера составила € 52,88 млн. На тот момент это была рекордная сумма, заплаченная за вратаря. Летом 2018 году Буффон покинул «Ювентус» и в статусе свободного агента перешёл в «ПСЖ». Спустя год голкипер вернулся в стан туринцев. В нынешнем сезоне 41-летний Буффон принял участие в шести матчах чемпионата Италии, в которых пропустил шесть голов. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2020 года.
Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за «Ювентус» в Серии А
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