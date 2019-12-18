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Буффон готов продлить контракт с «Ювентусом»

Буффон готов продлить контракт с «Ювентусом»
Футбол / Италия 0

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон готов подписать новый контракт с туринским клубом, утверждает Calciomercato.

По данным источника, голкипер не планирует завершать карьеру по окончании сезона и может продлить соглашение до лета 2021 года.

Буффон перешёл в «Ювентус» из «Пармы» летом 2001 года. Сумма трансфера составила € 52,88 млн. На тот момент это была рекордная сумма, заплаченная за вратаря. Летом 2018 году Буффон покинул «Ювентус» и в статусе свободного агента перешёл в «ПСЖ». Спустя год голкипер вернулся в стан туринцев. В нынешнем сезоне 41-летний Буффон принял участие в шести матчах чемпионата Италии, в которых пропустил шесть голов. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2020 года.

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