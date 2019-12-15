Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за «Ювентус» в Серии А

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон повторил рекорд бывшего форварда «старой синьоры» Алессандро Дель Пьеро по количеству матчей за туринский клуб в Серии А. Об этом в своём «твиттере» сообщает Opta.

Встреча с «Удинезе», которая в эти минуты проходит в Турине, стала для 41-летнего вратаря 478-й в чемпионате Италии. Также в пятёрку игроков «Ювентуса» с наибольшим количеством матчей в Серии А входят Джампьеро Бониперти (443), Гаэтано Ширеа (377), Джузеппе Фурино (361).

Всего же для Буффона матч с «Удинезе» стал 646-м в высшем дивизионе чемпионата Италии. Больше него в Серии А сыграл только Паоло Мальдини, выходивший на поле в турнире в составе «Милана» 647 раз.

После первого тайма «Ювентус» выигрывает у «Удинезе» со счётом 3:0.