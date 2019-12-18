Агент хавбека «Осасуны» Авилы: «Краснодар»? Чими интересуются многие клубы

Хорхе Биличич, официальный представитель полузащитника «Осасуны» Чими Авилы, прокомментировал слова агента Маркоса Лемы Муниса, ранее заявившего, что испанский клуб не планирует зимой продавать игрока, которым интересуется «Краснодар».

«Во-первых, хочется сказать, что агентами игрока являюсь я и мой партнёр Пабло Сейхас. Маркос Лема Мунис, который делает заявления от лица Авилы, является испанским посредником и никакого отношения ни к игроку, ни к его представителям не имеет. Что касается возможного трансфера Чими, то игроком интересуются многие клубы, сейчас мы не готовы комментировать будущее Авилы», — сказал Биличич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне 25-летний Авила провёл 16 матчей в Примере, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.