В Тольятти прошло заседание по иску в размере € 350 тыс. к 18-летнему игроку «Локомотива»

В Тольятти прошло судебное заседание по иску к 18-летнему футболисту «Локомотива» Максиму Мухину. В ходе слушаний сторона истца попросила о переносе процесса на другую дату для ознакомления с новыми материалами дела. На заседании, открытом для посещения СМИ, присутствовали родственники Мухина.



Судья Тарасюк удовлетворила прошение и перенесла заседание на 15 января. При этом, по информации «Чемпионата», стороны рассматривают для себя возможность заключения мирового соглашения.



Напомним, на Мухина подала иск сторона, представляющая Анатолия Платова, который был посредником футболиста при переходе в «Крылья Советов». По мнению Платова, игрок допустил ряд нарушений при одностороннем расторжении договора, из-за чего должен выплатить компенсацию в размере € 350 тыс.



Юрист игрока, Нарек Джаникян, заявляет о грубых нарушениях при составлении договора. В частности, у Платова нет аккредитации футбольного агента, поэтому, согласно закону о спорте, он не имеет права вести агентскую деятельность, а также проводить переговоры с профессиональными клубами.



Максим Мухин — воспитанник академии им. Коноплёва. Свою карьеру начинал в «Крыльях Советов», за молодёжный состав которых в прошлом сезоне провёл пять матчей. В «Локомотив» перешёл летом этого года, после чего сыграл в двух матчах ПФЛ за «Казанку», забив один гол. 22 ноября впервые попал в заявку на матч РПЛ — с «Тамбовом». Позднее дважды оказывался на скамейке запасных в матчах с «Динамо» и «Арсеналом».