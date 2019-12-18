Мухин — об иске в € 350 тыс.: всё началось, когда я отказался ехать в «Зенит»

Футболист «Локомотива» Максим Мухин прокомментировал поданный против него иск в размере € 350 тыс.

«В 16 лет я перешёл в молодёжку «Крыльев Советов», а в 17 оказался в «Локомотиве». Всё это время сотрудничал с одним человеком, Анатолием Платовым. Познакомился с ним ещё в академии, мне его посоветовали тренеры. На тот момент был неопытен в этих вопросах, поэтому пришлось согласиться. Он агент? Ну как агент, без лицензии. Просто помогал мне решать какие-то вопросы.



Вариант с «Локомотивом» тоже организовал не он, меня пригласил знакомый селекционер из клуба. Платов договаривался о моментах, связанных с переездом — о билетах и прочем. Поначалу говорил, что ведёт переговоры о контракте. Но в какой-то момент сказал: «Контракт — кабала, поехали отсюда». При этом все контракты «Локомотива» — однотипные, и ничего такого там не было. А он всё: кабала, кабала. Предложил ехать в «Зенит». Я не захотел, и после этого у нас начались разногласия.



После этого понял, что наши отношения не складываются. Он сказал, что я не имею права подписывать контракт, штрафом мне угрожал. При этом, повторюсь, у него даже лицензии агента не было. Ничего ему не ответил и принял решение остаться в «Локомотиве». В ответ он прислал мне счёт — € 350 тыс.», — сказал Мухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.