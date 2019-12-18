Кикнадзе: некий господин хочет заработать на молодом игроке «Локомотива»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал иск в размере € 350 тыс., поданный к игроку команды Максиму Мухину.

«ФК «Локомотив» не может не следить за событиями в Тольятти. Дело касается нашего молодого игрока, он уже вписался в нашу семью. Суть вопроса заключается в том, что некий г-н Платов решил заработать деньги на молодом талантливом футболисте. А такой подход напрямую идёт вразрез с п. 4 ст. 19.3 Закона о спорте, где сказано, что агенты обязаны иметь аккредитацию для ведения спортивной деятельности. Данной аккредитации у г-на Платова нет, то есть вести переговоры по трудоустройству спортсмена в профессиональный футбольный клуб он не имел права.



При этом указано, что Мухин должен был уведомить агента за 45 дней перед заключением трудового договора с футбольным клубом, а за нарушение предусмотрен штраф в € 50 тысяч. Данное условие в свою очередь уже противоречит Конституции РФ и Трудовому кодексу РФ, которые гарантируют право работника на самостоятельное заключение трудового договора в любое время.



Подобные теневые агенты мешают развитию молодых футболистов в нашей стране. Не хотел бы говорить об этом деле как о прецеденте в нашем футболе, но «Локомотив» и в дальнейшем будет пресекать все попытки надавить на наших игроков, отвлечь от футбола», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.